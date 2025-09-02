Корги за рулем разогнался до 187 км/ч в Подмосковье

Telegram-каналы опубликовали фото с вельш-корги за рулем автомобиля, которое вызвало широкий резонанс. Снимок был получен с дорожной камеры на трассе в Подмосковье.

На фото изображен автомобиль, который при положенных 50 км/ч разогнался до 187 км/ч по Щелковскому шоссе. Момент превышения скорости попал на камеру.

В кадре видны собачьи уши и глаза, которые находятся рядом с рулем. Создается впечатление, что машину ведет именно корги. Рядом на пассажирском сиденье сидит человек в черных очках. Пользователей Сети данный снимок сильно удивил. Некоторые решили, что фото постановочное, а другие обсуждают необычного «водителя».

РИАМО запросило комментарий в Госавтоинспекции Московской области.

Ранее костюмированный парад корги прошел на ВДНХ в Москве. Нарядные питомцы со своими хозяевами прошли от арки Главного входа до Узбекского парка