Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в РФ 18 новых разработок

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Автопроизводитель Hyundai, который ранее ушел из РФ, регистрирует около 20 новых товарных знаков в Роспатенте. Об этом сообщает ТАСС .

Бренд подал 18 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Среди них есть такие названия, как Hyundai Transys, HMC Hyundai.

Помимо этого, на территории России зарегистрируют разработки связанного с компанией бренда. В РФ могут появиться новые товары от суббренда Hyundai — Genesis.

Ранее клиент подмосковного автосалона покончил с собой из-за дорого ремонта машины. От него потребовали крупную сумму за починку авто от Hyundai.