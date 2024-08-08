Клиент подмосковного автосалона покончил с собой из-за дорогого ремонта машины

В Подмосковье 57-летний мужчина свел счеты с жизнью из-за того, что ему навязали дорогой ремонт, после которого машина сломалась, сообщает SHOT .

Мужчина был клиентом автосалона в Балашихе. Недавно ему провели ремонт автомобиля Hyundai Tucson и обязали заплатить огромную сумму. После того, как владелец забрал машину, у нее сломался двигатель.

После этого случая мужчина решил уйти из жизни. Он оставил предсмертное сообщение супруге в одном из мессенджеров. В нем мужчина отметил, что испытывает душевную боль из-за навязанного ремонта авто.

Тело погибшего нашли в лесу. Родные мужчины утверждают, что его одолевала депрессия в последние две недели жизни.

В автосалоне все обвинения в доведении до самоубийства отрицают. Там отметили, что сначала провели диагностику авто, после чего обнаружили проблему.

По словам руководства, мужчине предлагали сделать ремонт авто бесплатно по гарантии. Также погибшему сказали, что на время работ он может пользоваться машиной на замену такой же марки.

В настоящее время автомобиль Hyundai Tucson все еще находится в автосалоне. Родные погибшего не забирают ее. Выясняется, сколько именно мужчина заплатил за ремонт.