Концепт российско-индийского купе первого класса представили в Нью-Дели

В Нью-Дели проходит отраслевая выставка IREE 2025, в ходе которой гостям презентовали макет российско-индийского купе первого класса, сообщает РИА Новости .

Российский «Трансмашхолдинг» и индийская компания RVNL совместно реализуют контракт на поставку 120 электропоездов для Индийских железных дорог общей стоимостью до 6,5 млрд долларов. Разработка дизайн-концепта велась в рамках данного соглашения.

Судя по опубликованным кадрам, купе будет оснащено в том числе персональными USB-зарядками и светильниками. Также в нем будут эргономичные лестницы, места для хранения вещей, держатели для бутылок и дополнительная полка для ручной клади на верхних местах.

Международная выставка железнодорожного оборудования и техники (IREE 2025) проводится в Нью-Дели с 15 по 17 октября. На мероприятии презентуют локомотивы для пассажирских и грузовых перевозок, системы и компоненты для подвижного состава, оборудование и т. д.

