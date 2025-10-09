Российские и индийские военные провели учения «Индра-2025»

В рамках российско-индийского совместного учения «Индра-2025» на полигоне «Махаджан» в индийском штате Раджастхан прошли практические занятия для военнослужащих обеих стран, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Участники учения отработали преодоление полосы препятствий и элементы армейской тактической стрельбы.

Занятия проводились в характерных для региона условиях высоких температур. Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из различных положений — лежа и сидя из-за укрытий — со сменой огневых позиций. В ходе упражнений применялись динамические мишени, которые имитировали условного противника и были способны фиксировать попадания в реальном времени.

Совместные учения «Индра» проводятся регулярно и направлены на укрепление военного сотрудничества между Россией и Индией, а также на повышение уровня взаимодействия между вооруженными силами двух стран, отмечается в сообщении ведомства.