Константинов сравнил захват Украиной судна в Черном море с пиратством

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил захват судна, который Украина провела в Черном море, с пиратством, сообщает RT .

Ранее пограничники и СБУ задержали заходивший в порт Севастополя корабль, который шел под флагом азиатского государства.

«Впечатление такое, что это сюжет одной из серий „Пиратов Карибского моря“. Но это не голливудский блокбастер, и другое море», — отметил Константинов.

По его словам, подобное поведение Украины не удивляет. Их порты уже превратились в «пиратские базы», которых моряки должны по возможности сторониться.