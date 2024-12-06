Кольский мост в Мурманске будет закрыт 8 декабря

Водители Заполярья вынуждены будут временно изменить свои маршруты. В Мурманске планируется закрытие Кольского моста для проведения предпусковых обследований и испытательных работ, сообщает АБН24 .

Ограничения движения будут носить временный характер. Они начнутся 8 декабря в 21:00 и продлятся до 9 декабря, 06:00. В то же время транспорт экстренных, аварийных и специальных служб сможет использовать мост через Кольский залив.

Автомобилистам рекомендуется воспользоваться объездом, направляясь по мосту через реку Тулому в Коле, сообщили в региональном министерстве транспорта.