Количество аварий по вине водителей «Мострансавто» снизилось более чем на 30%

С начала 2025 года почти на 14% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов «Мострансавто», по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Если в 2024 году по вине водителей «Мострансавто» произошло 483 аварии, то за восемь месяцев этого года — в 413 ДТП. При этом количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось на 16%. Особенно радующей стала статистика за август этого года: в этом месяце количество виновных водителей снизилось на 30,6% в сравнении с последним летним месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сейчас в «Мострансавто» работают 10 527 водителей, в том числе 173 женщины. От их здоровья напрямую зависит безопасность пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому компания принимает все меры для сохранения здоровья и душевного равновесия сотрудников в условиях повышенных рабочих нагрузок.

В «Мострансавто» работает система автоматизированного предрейсового и послерейсового медосмотра водителей — состояние здоровья проверяют с помощью 160 аппаратных комплексов, которые находятся во всех филиалах компании.

С этого года в компании появился штатный психолог-конфликтолог. Она помогает сотрудникам справляться с эмоциями в трудных ситуациях, когда нужно сохранять спокойствие и уравновешенность.

Уменьшение количества переработок, соблюдение водителями режима труда и отдыха — те важные условия, которые также положительно влияют на сокращение дорожно-транспортных происшествий. В «Мострансавто» ежеквартально проводятся комиссии по безопасности движения, в которых принимают участие директора филиалов и представители ГАИ. Водители проходят различные инструктажи и обязательные стажировки только на тех транспортных средствах и маршрутах, на которых они будут работать в дальнейшем.

На постоянном контроле находится техническое состояние автобусов перед выходом на линию. Большое значение имеет наличие бортового видеонаблюдения в автобусах. Система видеонаблюдения, которая установлена в транспортных средствах компании, обеспечивает контроль за происходящим и в салоне, и вокруг ТС. Видеоматериал используется для восстановления картины ДТП и в профилактических целях, и в качестве доказательной базы в спорных ситуациях.

Предприятие постоянно работает над повышением безопасности движения. Совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области внедряются проекты по различным аспектам дорожной безопасности. В автобусах предприятия размещаются плакаты по пропаганде безопасности дорожного движения, а также информационные ролики о соблюдении пешеходами ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.