Киев стал третьим в Европе городом по количеству купленных Bentley

Украинский Киев получил третье место в Европе по количеству купленных Bentley. Статистику озвучил региональный директор фирмы Ричард Леопольд на премии бренда «Лучшие из лучших по KPI» в испанской Марбелье, сообщает Mash .

Первым стал итальянский город Падуя. На втором месте оказался нидерландский Роттердам.

Третьим стал украинский Киев. Снимки слайда с указанием названия города из фотосессии с конференции вырезали.

В 2025 году на Украине приобрели 20 премиум-автомобилей. Каждый стоит от 16,5 до 18,4 млн гривен или 400-450 тыс. долларов.

