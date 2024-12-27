Казахстанская авиакомпания не хочет летать в РФ из соображений безопасности

сегодня в 11:27

Авиационная компания из Казахстана Qazaq Air временно отказалась от проведения рейсов из Астаны в Екатеринбург из-за соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное заявление перевозчика.

Рейсы не будут осуществляться с 28 декабря 2024 года до 27 января 2025 года. Приостановка временная.

При этом рейсы в Омск и Новосибирск проводиться будут. Они соответствуют критериям оценки рисков Qazaq Air.

«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — отмечает компания в заявлении.

Ранее израильский перевозчик «Эль-Аль» приостановил рейсы из Тель-Авива в Москву. Самолеты не будут летать по маршруту в ближайшие семь дней.