Казахстанская авиакомпания не хочет летать в РФ из соображений безопасности
Qazaq Air: рейсы Астана-Екатеринбург остановлены на месяц из-за небезопасности
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Авиационная компания из Казахстана Qazaq Air временно отказалась от проведения рейсов из Астаны в Екатеринбург из-за соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное заявление перевозчика.
Рейсы не будут осуществляться с 28 декабря 2024 года до 27 января 2025 года. Приостановка временная.
При этом рейсы в Омск и Новосибирск проводиться будут. Они соответствуют критериям оценки рисков Qazaq Air.
«Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков», — отмечает компания в заявлении.
Ранее израильский перевозчик «Эль-Аль» приостановил рейсы из Тель-Авива в Москву. Самолеты не будут летать по маршруту в ближайшие семь дней.