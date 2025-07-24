Каршеринг и люкс: какие авто вызывают вопросы у ГАИ

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин заявил, что некоторые виды автомобилей привлекают особое внимание и могут вызвать подозрения у ГИБДД: это машины с тонированными стеклами, такси и каршеринг, старые люксовые внедорожники, сообщает Газета.ru .

«Также сотрудники ГИБДД четко нацелены на такси и каршеринг, ищут нарушения там. Кроме того, часто останавливают машины, популярные у мигрантов — например, ВАЗ-2104», — сказал эксперт.

По его словам, самая вызывающая подозрения деталь — это купленные номера, например, с сериями ТУС, ВОР и другими.

Ранее Авито Авто и ИПСОС КОМКОН провели исследование, согласно которому одним из самых важных параметров при выборе авто на вторичном рынке является пробег. Он существенно влияет на состояние всех элементов машины, но его следует тщательно проверять при покупке, не всегда результат оказывается точным.