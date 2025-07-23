Пробег вошел в топ-5 главных факторов при выборе подержанного авто

Согласно совместному исследованию ИПСОС КОМКОН и Авито Авто за апрель 2025 года, пробег является одним из пяти важнейших параметров при выборе машины на вторичном рынке. Для помощи покупателям сервис Автотека представил новую функцию — бесплатную проверку пробега. Система использует данные из закрытых источников, в том числе базы более 4000 дилерских центров и автосервисов, и выявляет, менялись ли показания одометра.

«Мы понимаем, что для многих покупателей пробег — один из самых важных параметров при выборе автомобиля, так как он наиболее существенно влияет на состояние всех элементов транспортного средства. Однако не всегда удается найти достоверную информацию о нем самостоятельно или на поиск требуется много времени и усилий, а результат оказывается неточным», — отметил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.