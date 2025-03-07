Канатную дорогу на ВДНХ временно закрыли из-за сильного ветра

Канатную дорогу на ВДНХ в Москве временно приостановили из-за сильных порывов ветра, сообщает Telegram-канал семейного тематического парка «Орион».

«Работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий <…> Благодарим за понимание!» — говорится в сообщении.

В пресс-службе парка отметили, что обеспечение безопасности пассажиров является первостепенной задачей. Канатная дорога возобновит свою работу, как только сила ветра снизится до допустимого уровня.

Протяженность канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ составляет 769 метров. Она состоит из 18 кабин по 8 пассажиров. Посадка на канатную дорогу производится на Северной и Южной станциях.