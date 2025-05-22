«КАМАЗ» снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков с 80 до 45 тыс машин в 2025 году

В «КАМАЗе» считают, что российский рынок тяжелых грузовиков в текущем году упадет до 45 тыс. машин. В начале года прогноз составлял 80 тыс. авто, сообщает «Интерфакс».

В прошлом году отечественный рынок тяжелых грузовиков (массой от 14 тыс. тонн) оказался на отметке в 111 тыс. машин. Понижение составило 18% по сравнению с 2023 годом.

В январе в «КАМАЗе» предполагали, что в 2025 году данный рынок окажется на уровне 80 тыс. единиц. Однако прогноз был понижен до 45-50 тыс. Замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов отметил, что это базовый и оптимистичный сценарий.

Он также добавил, что запасы ввезенных в прошлом году автомобилей из Юго-Восточной Азии «давят на „КАМАЗ“ по цене». По его данным, на российских складах остаются около 40 тыс. тяжелых грузовиков из Китая. А вот затраты на производство отечественных авто растут, что наделяет китайские машины преимуществом.

Матасов рассказал, что в прошлые годы компания чувствовала себя уверенно, даже если они были кризисными. Но в этом году соединилось много негативных факторов: инфляция, высокая ключевая ставка, понижение цен на нефть. Однако «КАМАЗ» намерен выполнить взятые обязанности, но решение задач осложнено состоянием рынка.

Ранее стало известно, что китайский автопром в РФ заработал почти на 2 трлн руб. больше, чем западный. Лидером среди брендов оказался Chery.