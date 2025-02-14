Ямочный ремонт дорог продолжается в Клину

Ежедневно специалистам по ямочным работам приходится латать более десятка выбоин на асфальте, возникающих на дорогах из-за частого перепада температур. Они тратят от 15 минут на устранение одной ямы. На каждую улицу уходит более 5 часов. Мастера стараются выполнить свою норму — 40 ям в день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Яма выметается, высушивается газом, потом проливается битумной мастикой и закладывается холодный асфальтом, который тоже надо прогревать пропаном. И так в дальнейшем, постепенно каждую яму закрываем», — рассказал мастер ямочного ремонта Денис Жуков.

Дорожники уже привели в порядок улицы Карла Маркса, Клинская, 60 лет Комсомола, Гагарина, Новоямская, Красная, Красноармейская, Гайдара и другие.

«За первый квартал планируется устранить все дефекты на улично-дорожной сети, так как у нас в зимний период постоянно переход через нулевую отметку, и асфальтобетонное покрытие приходит в негодность. К концу первого квартала планируется устранить 1 500 ям двумя бригадами и привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние к 1 апреля», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства МАУ «Чистый город» Максим Бружинскас.

О том, где появляются ямы, сотрудники предприятия узнают через портал «Добродел», социальные сети и прямые обращения граждан. Кроме того специалисты ежедневно объезжают город и напрямую выявляют дефекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.