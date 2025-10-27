Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk потерпели крушение в Южно-Китайском море, все члены экипажа выжили, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что вертолет потерпел крушение при проведении плановых операций. В этот же день, но в другом инциденте, упал истребитель, приписанный к 22-й ударной истребительной эскадрильи при выполнении плановых операций с авианосца «Нимиц».

Причины крушений устанавливаются.

Ранее авиакатастрофа произошла в американском штате Массачусетс. Самолет Socata TBM-700 рухнул на автомобильную дорогу. Погибли два человека, еще один пострадал.

