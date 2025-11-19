Испытания летательных беспилотников в РФ собираются начать в ближайшие годы

Испытания пассажирских летательных беспилотников в РФ начнутся в ближайшие один-два года. Сначала внутри БПЛА людей не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минтранса Андрея Никитина.

Пока в ведомстве не уверены, что это полностью безопасно. Однако в ближайшие пару лет подобные технологии уже будут испытываться.

«Пока без людей», — ответил Никитин на вопрос о том, когда в РФ начнут летать пассажирские беспилотные летательные транспортные средства на форуме «Транспорт России».

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство готово возобновить работу некоторых аэропортов южной и центральной частей РФ, которые были закрыты с 2022 года. Но это произойдет только в случае, если будет выдано соответствующее распоряжение.

