Искусственные неровности начали устанавливать на региональных дорогах Подмосковья

Дорожные службы Московской области начали устройство искусственных неровностей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Места установки определяются по результатам комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты «Мосавтодора» приступили к установке искусственных неровностей — 8 штук уже обустроили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и в Рузском округе. В этом сезоне мы планируем установить не менее 150 искусственных неровностей для принудительного снижения скоростного режима», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для повышения безопасности дорожного движения специалисты обустроили искусственные неровности в деревне Ракитино Рузского округа, у Зарайского ледового спортивного комплекса в Зарайске, у остановки «ТРЦ Июнь» на ул. Мира в Мытищах.

Кроме этого, неровности появились возле рынка и городского сквера на ул. Советской в Электрогорске Павлово-Посадского округа, а также в Талдоме — на ул. Дарвина у Конторского пруда и на ул. Тверской возле автомагазина.

Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

Для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается строительство более 60 км тротуаров и 30 км линий освещения, установка около 80 км металлических, тросовых и перильных ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.