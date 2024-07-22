Ирландский лоукостер Ryanair продает билеты за копейки, чтобы удержать клиентов

Прибыль авиакомпании Ryanair, согласно результатам первого квартала 2025 финансового года (закончился 30 июня), составила всего 360 млн евро. Это на 46% ниже, чем за то же время в прошлом году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет лоукостера.

Ирландский авиаперевозчик в первом квартале 2025 финансового года обслужил 55,5 млн человек. По количеству клиентов результат неплохой — это на 10% выше, чем в прошлом году. Но выручка авиакомпании уменьшилась на 1%. Причина в том, что для привлечения клиентов Ryanair пришлось значительно снижать стоимость билетов по сравнению с прошлым годом — в среднем с 49 до 41,93 евро.

Аналитики Ryanair не исключают, что в ближайшие месяцы авиакомпании придется продолжать продавать билеты со скидкой, чтобы привлекать клиентов. С такой же проблемой столкнулась авиакомпания Delta Airline — 12 июля представители компании сообщили, что ее прибыль снизилась на 29%.

Ранее из-за сбоя в работе Windows были вынужденно отменены авиарейсы во многих западных странах. С проблемами столкнулись не только европейские, но и американские аэропорты.