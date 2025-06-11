Интервалы движения поездов увеличат на МЦД-4 с 12 по 15 июня

«С коллегами из ОАО „РЖД“ проведем сложные работы, которые не можем выполнить без частичного влияния на движение поездов», — говорится в сообщении.

Пассажиров попросили отнестись с пониманием и перед поездкой ознакомиться с актуальным расписанием в мобильных приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт» или на сайте ЦППК.

Ранее ЦППК провела тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении МЖД. Поездка проводилась без пассажиров вне часа пик.