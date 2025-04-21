Инспекторы ГИБДД проверили правила перевозки маленьких пассажиров в Шатуре

На улицах Шатуры прошел рейд «Детское автокресло». Проверка была «тотальной». Инспекторы ГИБДД создали коридор, через который направляли автомобили. Так, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, получается максимально охватить проезжающие машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В марте удалось снизить количество ДТП с пострадавшими за счет проведения оперативных мероприятий. Инспекторы Госавтоинспекции добавляют, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и использование автокресла для перевозки юных пассажиров — это залог безопасности детей во время поездки.

«При проведении профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям об основных правилах перевозки детей в автомобиле, а также о правильном выбору детских удерживающих устройств. Каждый водитель получает тематическую памятку с видами автомобильных кресел и удерживающих устройств, которые должны выбираться в соответствии с ростом и весом ребенка», — рассказала инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Шатурский» Александра Страшкевич.

С начала года инспекторы Госавтоинспекции выявили более 70 нарушений правил перевозки детей. За это водителям грозит штраф. Размер административного наказания составляет 3 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.