ИИ помогает дорожным камерам в Москве определять новый тип нарушений

Камеры ЦОДД в Москве начали распознавать еще один вид нарушений. Речь идет о нарушениях правил остановки, которые создают помехи для движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

По прицел попадают автомобили, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки, что запрещено пунктом 12.4 ПДД РФ. Камеры делают снимки с интервалом в 1 мин, так что остановка меньше этого времени не считается нарушением. Также нарушение не засчитывается при заторе.

Алгоритм фиксации тщательно продумали вместе с Госавтоинспекцией. Факт несоблюдения правил выявляет нейросеть, затем это перепроверяют сотрудники ЦОДД.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать условия движения на дорогах города, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее для всех», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь камеры ЦОДД фиксируют уже 66 видов нарушений.

Ранее стало известно, что новые выделенные полосы начнут работать в Москве с 20 декабря. Они охватят 29 городских маршрутов, на которых в рабочие дни совершается почти 180 тыс. поездок.

