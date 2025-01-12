Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поспорил с бортпроводницей и проиграл. В итоге его сняли с самолета из-за отказа освободить место у аварийного выхода, сообщает Baza .

Во время предполетных инструкций бортпроводница обратилась к спортсмену и спросила его о готовности помочь пассажирам в случае аварийной ситуации. Девушка насторожилась после того, как Нурмагомедов не смог внятно ответить, а вместо этого ввязался в спор.

Тогда бортпроводница настоятельно попросила его пересесть. В противном случае она пригрозила вызывать супервайзера. После разговора с последним Нурмагомедова сняли с рейса вместе с друзьями.

Ранее Федеральная налоговая служба произвела блокировку счетов двух компаний бывшего чемпиона UFC. В них спортсмен числился учредителем.