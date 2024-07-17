Губернатор Воробьев: транспорт и дороги — важная тема для Подмосковья

Транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

По словам главы региона, 16 первых километров ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце этого года. Это Лыткарино и Ленинский городской округ.

Ранее Минтранс Подмосковья сообщал, что в рамках реализации заключительного этапа Северного обхода Лобни продолжается строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе, готовность объекта составляет 75%. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».