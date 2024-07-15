Готовность транспортной развязки на Рогачевском шоссе в Лобне составляет 75%

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас строители проводят укладку асфальтового покрытия по основному ходу и на съездах развязки № 10 и 11 со стороны автодороги «Хлебниково-Рогачево-Луговая», также приступили к работам на съезде № 12 со стороны Краснополянского шоссе. Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе и завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода — подъезд к ул. Гагарина, к строительству которого планируется приступить до конца 2024 года. Также планируется строительство участка дороги в сторону микрорайона Восточный, одновременно будет вестись переустройство газопровода.

В декабре 2022 года было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни. Теперь проезд автотранспорта по новому участку от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления, осуществляется по 6 полосам (по 3 в каждую сторону). Время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут.

В октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе, которая обеспечила прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. За счет перераспределения транспортных потоков улучшилась дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, что позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.