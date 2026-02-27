График поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 11 марта в ночное время

С 1 по 11 марта в период после 23:00 до 9:00 поезда на МЦД-4 будут ходить с частично увеличенными до 15 минут интервалами движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Маршрут некоторых поездов, которые следуют со стороны Апрелевки до станций Марьина Роща и Площадь трех вокзалов, будет укорочен.

Также у ряда составов изменится время отправления. Все изменения будут представлены на сайте перевозчика.

График движения поездов временно будет другим из-за капремонта пути на участке Реутово — Железнодорожная.

Между тем в Москве станция МЦК «Нижегородская» вновь станет доступна для пассажиров с 1 марта. Пройти на нее можно будет через временный турникетный павильон.

