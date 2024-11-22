График поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменят в конце ноября

С 2:00 23 и 30 ноября до 2:00 25 ноября и 2 декабря для работ по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В указанное время будет закрыт путь у деревянной временной платформы.

На Курском направлении:

По Царицыно поезда на Москву будут отправляться от платформы № 1. Часть электропоездов в течение дня проследует на участке от Царицыно до Подольска по 3 и 4 путям без остановок на станциях Покровское, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево, Силикатная. Часть со стороны Подольска — укороченным маршрутом от/до станций Царицыно, Красный строитель. Интервал движения в течение дня увеличится до 18-24 минут.

На Рижском направлении и центральной части МЦД-2 часть поездов со стороны Нахабино проследует только от/до Курского вокзала. Интервал движения в течение дня увеличится до 18 мин.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.