Готовность станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро составляет 76%

В столице продолжается строительство Троицкой линии метро, которая будет одной из самых длинных. Готовность станции «ЗИЛ» составляет 76%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас на станции ведутся монтаж инженерных систем и архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне.

«Изначально мы планировали довести Троицкую линию до БКЛ. Но затем приняли решение продлить ее до соединения с МЦК», — написал мэр в своем Telegram-канале.

При таком сценарии новая ветка будет эффективнее интегрирована в сеть наземного и подземного транспорта. «ЗИЛ» будет пересадочной станцией на одноименные станции МЦК и в перспективе — Бирюлевской ветки. Вместе они будут формировать городской вокзал, строительство которого подойдет к концу в 2028 году.

В 2025 году в пешей доступности от станции «ЗИЛ» будут проживать свыше 35 тыс. человек, к 2030 году — более 50 тыс. Горожанам станет гораздо проще формировать свои маршруты — они смогут быстрее добираться до необходимых мест. Например, время в пути до станции «Новаторская» БКЛ сократится в 2,5 раза.

В сентябре этого года открыли первые 4 станции Троицкой линии метро. В будние дни они обслуживают более 30 тыс. пассажиров. Сейчас в работе еще два участка: «Тютчевская» — «Новомосковская» и «Новаторская» — «ЗИЛ».