сегодня в 16:51

Госдума приняла в I чтении проект о штрафах для перекупщиков электронных билетов

Депутаты Госдумы в I чтении приняли законопроект, который предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей для перекупщиков электронных железнодорожных билетов, сообщает РИА Новости .

Авторы инициативы предлагают наказывать лиц, которые незаконно реализуют электронные билеты на поезда дальнего следования, не являясь перевозчиком. Для перекупщиков законопроектом предусматривается административная ответственность.

Так, за подобную деятельность гражданам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юрлицам — от 400 до 500 тысяч рублей.

Согласно проекту, решения о рассмотрении подобных административных дел будет принимать Ространснадзор.

