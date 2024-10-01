Госдума не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, сообщает ТАСС .

По его словам, мера может привести к трудностям по части правоприменения. Володин уточнил, что, например, могут участиться случаи правонарушения «с точки зрения коррупции».

Он добавил, что действующий порог в 20 км/ч работает нормально. Поэтому депутаты не поддержат неоднократно предлагаемую МВД инициативу по его снижению.

Ранее Володин рассказал, что в октябре в России начнут действовать новые законы. По его словам, они повысят уровень жизни граждан и укрепят безопасность страны.