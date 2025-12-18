Госавтоинспекция провела рейд по проверке детских кресел в Одинцовском округе 18 декабря

Сотрудники Госавтоинспекции провели 18 декабря профилактический рейд «Детское кресло» у школ и в местах массового скопления людей в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы останавливали автомобили, в которых находились дети, и проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости строгого соблюдения правил перевозки несовершеннолетних. Особое внимание уделялось напоминанию, что ответственность за безопасность ребенка в автомобиле лежит на водителе.

Полицейские напоминали, что нарушение требований к перевозке детей влечет административную ответственность. Водителям вручали наклейки «ребенок в автомобиле», а детям — световозвращающие браслеты для повышения их видимости на дороге в темное время суток.

Мероприятие было направлено на повышение безопасности несовершеннолетних пассажиров и профилактику нарушений правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.