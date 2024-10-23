Глава Одинцовского округа проверил качество ремонта дороги в деревне Папушево

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил качество нового асфальта, который уложили на дороге в деревне Папушево. Протяженность объекта составляет 1,36 километра, ремонтные работы выполнялись за счет средств инвестора и завершились в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленной дорогой пользуются порядка 700 человек — это жители Папушево, коттеджных поселков и СНТ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание — сделать две площадки для разъезда, чтобы развести встречные потоки, поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором, уверен, что эти «карманы» в ближайшем будущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колес большегрузного транспорта — чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», — поручил Иванов.

В беседе с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой, в результате существует риск подтоплений нескольких участков. Глава поставил профильным службам задачу провести ревизию и восстановить коммуникации — прочистить и привести в нормативное состояние существующие трубы, либо проложить новые.

Обслуживанием обновленной дороги в деревне Папушево в зимний период будет заниматься ООО «Лидер».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.