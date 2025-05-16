Премьер Малайзии согласен с доводами Путина по делу о крушении рейса МН17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сказал, что согласен с доводами президента России Владимира Путина по поводу трагедии МН17. Он считает, что для расследования нужно сотрудничать, а также получить независимую экспертизу, сообщает РИА Новости .

Ибрагим во время беседы с президентом России Владимиром Путиным спросил, как Малайзии реагировать на этот отчет. Глава РФ сказал, что нужно прилагать международные усилия для решения этой проблемы.

«Нет никаких сомнений в том, что была огромная трагедия, и нет сомнений, что мы докопаемся до сути дела», — сказал премьер Малайзии.

12 мая Международная организация гражданской авиации возложила на РФ ответственность за авиационную катастрофу, в которую попал рейс МН17 17 июля 2014 года под Донецком. Тогда умерли 298 человек, из них 43 малайзийца. Москва отрицает любую причастность к этому инциденту. Запуск ракеты, из-за которой самолет потерпел крушение, производился с подконтрольной Украине территории.

Киев не предоставил информацию со своих радаров. Соединенные Штаты отказались передавать следователям спутниковые снимки.