Глава Химок проверила качество ремонта дороги Терехово — Ивакино

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Глава Химок Инна Федотова 7 октября лично проехала по отремонтированному участку дороги Терехово — Ивакино и оценила условия движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инна Федотова проверила качество капитального ремонта дороги Терехово — Ивакино. Работы на участке протяженностью 3,5 километра завершили 21 сентября. Экспертиза подтвердила их соответствие нормативам.

В ходе капремонта полностью заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и установили искусственные дорожные неровности из асфальтобетона в необходимых местах.

Федотова отметила, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева в округе продолжают обновлять дорожную сеть, делая ее удобнее и безопаснее для жителей.

«Будем и дальше своевременно обновлять участки, которые этого требуют», — отметила Инна Федотова.

В план ремонта в Химках на 2026 год включили 21 участок дорожной сети. Общая протяженность обновленного полотна составит более 18 километров. Основной объем работ пришелся на восстановление 18 муниципальных дорог.

До конца сезона капитально отремонтируют еще два участка: улицу Соколовскую в микрорайоне Новогорск и дорогу в деревне Носово в Луневском — от улицы Лесной к СНТ «Регион», «Луч» и «Радуга».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.