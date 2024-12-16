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Гержик: в Подмосковье на линии выйдут 304 новых автобуса до конца января

До Нового года автобусные маршруты усилят новыми автобусами, сообщил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего на линии выйдут 304 новых автобуса, 104 из них уже приняты. Оставшиеся 200 примут до 25 января 2025 года.

«Выйдут на маршруты 31 января в полном объеме. Первые 35 автобусов выйдут на линию 18 декабря», — сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В Одинцово направят 27 автобусов, в Домодедово — 21, в Балашиху — 16, в Ленинский горокруг — 13 и 227 единиц транспорта в другие 33 муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что «Мосгортранс» возьмет под управление маршруты автобусов через МКАД.