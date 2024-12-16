Воробьев: «Мосгортранс» возьмет под управление маршруты автобусов через МКАД

Согласно договору между Подмосковьем и столицей часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что задача Подмосковья будет в том, чтобы увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Такая договоренность у нас есть, и соответствующая работа ведется», — отметил губернатор.