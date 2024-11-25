Гендиректора ПАО «Яковлев» могли уволить за один критический провал

сегодня в 11:09

Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев сняты с должностей. О возможных причинах рассказали источники «Коммерсанта» .

Богинского, по словам одного из собеседников, могли уволить по указанию премьер-министра России Михаила Мишустина. Чиновник якобы «провалил программу гражданской авиации».

Другой источник допускает, что Богинского могут перевести на работу в правительство. Он также перестанет быть и заместителем генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации.

Новым управляющим ПАО «Яковлев» станет гендиректор ОАК Вадим Бадеха. Он будет совмещать две должности.

АО «Тупалев» будет руководить замгендиректора ОАК по ГОС и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Он уже возглавлял эту компанию с 2009 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный самолет Ту-214 в первый раз поднялся в воздух. Он летал на протяжении 1 часа 10 минут.