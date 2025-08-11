ГАИ опровергла информацию про новые правила стоянки и остановки

Сообщения о том, что Госавтоинспекция РФ планирует ввести в Правила дорожного движения поправки, приравнивающие любую остановку автомобиля с заглушенным двигателем к стоянке, не соответствуют действительности. Об этом сообщает само ведомство в Telegram-канале .

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в ПДД якобы будут внесены поправки, касающиеся ужесточения контроля за остановкой авто. В этих новостях говорилось, что Госавтоинспекция якобы планировала квалифицировать любую остановку с выключенным двигателем как стоянку.

В таком случае водителям грозила бы административная ответственность за каждую остановку на участке дороге, если стоянка там запрещена, ведь два эти понятия были бы равны друг другу. В ГАИ отметили, что у них сведений о подобной инициативе.

В ведомстве призвали СМИ проверять данные, если они получены не из официальных источников. Госавтоинспекция призвала не распространять недостоверную информацию.

В ведомстве добавили, что нынешние правила в достаточной мере регулируют вопрос стоянки и остановки.

Между тем в СМИ появилась информация, что в России готовят масштабные ограничения для внедорожного транспорта. По них могут попасть питбайки, эндуро и кроссовые мотоциклы.