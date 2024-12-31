ГАИ напомнила водителям о том, что в 2025 году пора менять права

Водительские удостоверения, чей срок действия завершился в 2022 году и был автоматически продлен, нужно поменять в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГАИ.

Для замены водителям необходимо пройти медицинскую комиссию и оплатить пошлину. Когда права будут готовы, их можно будет забрать, отметили в ГАИ.

Правительство в апреле 2022 года выпустило постановление, согласно которому водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022 и 2023 годах, продлевался на три года. Такие же постановления были приняты в 2023 и 2024 годах.

Тем, у кого на три года продлили срок действия прав в 2022 году, в 2025 году должен их поменять. Осуществить это можно только в отделениях в России.

Ранее певца Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора год за езду нетрезвым.