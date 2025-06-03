ФПК опровергла информацию о советах пассажирам поезда ложиться головой к дверям

Федеральная пассажирская компания не меняла действующие инструкции для поездных бригад после ЧП с пассажирским составом в Брянской области, сообщает пресс-служба компании.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что после происшествия с пассажирским поездом № 86 Климов — Москва, на который в Брянской области обрушился путепровод, для работников РЖД провели инструктаж, поэтому сейчас они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери.

В ФПК подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

Также компания попросила СМИ перепроверять полученные сведения и обращаться за комментарием к перевозчику.