ФАС предложила способ сдержать подорожание авиабилетов

Как пишут «Ведомости», за восемь месяцев этого года в стране средняя стоимость авиаперелета в расчете на 1 тыс. км увеличилась на 18% год к году, она выросла почти до 7,7 тыс. рублей.

Ведомство считает, что из расчета долгосрочных тарифов аэропортов (которые начинаются от трех лет) следует убрать расходы на нормативную прибыль на инвесткапитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта. Это в случае, если инвестор после согласования проекта запланирует возвести терминал большей пропускной способностью или в том случае, если сам проект вдруг будет дороже изначально запланированного.

Компания S7 Airlines поддержала данную инициативу. Там рассказали, что на сегодняшний день ряд новых аэропортов рассчитан на количество пассажиров, которое в 3-5 раз выше фактического. Получается, что пассажиры должны доплачивать за ненужную им инфраструктуру.

Один из источников сообщил газете, что доля сборов воздушных гаваней в расходах перевозчиков составляет 15-20%.

При этом ФАС ранее утвердила увеличение ставок за аэронавигацию для отечественных перевозчиков на 37% в стране и вдвое — на зарубежных рейсах. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила, что повысятся издержки, билеты вырастут в цене и уменьшится спрос.