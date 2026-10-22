ФАС не дала купить премиальные Tank 500 за 52 млн свердловским чиновникам

Федеральная антимонопольная служба признала обоснованными претензии к приобретению премиальных автомобилей Tank 500 для нужд свердловских госслужащих и заблокировала сделку. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Поводом для разбирательства антимонопольного ведомства стало намерение местных властей направить около 52 млн рублей из региональной казны на приобретение шести китайских внедорожников люксового сегмента Tank 500. На это обратили внимание журналисты.

Согласно действующим нормативам федерального правительства, предельная стоимость закупаемых служебных машин ограничена планкой в 2,5 млн рублей с учетом индексации на уровень инфляции.

В вынесенном предписании антимонопольщики обязали учреждение «Автохозяйство Правительства Свердловской области» ликвидировать зафиксированные нарушения закона о контрактной системе до 15 декабря. Руководству автопарка предписано аннулировать оформленные протоколы процедур, отозвать сформированные карточки госконтракта и скорректировать закупочную документацию в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Подобные прецеденты в регионе происходили и до этого. На протяжении 2021–2022 годов автопарк чиновников обновляли машинами марок Kia и Toyota Camry на десятки миллионов рублей. В 2024 году было приобретено 10 Tank 500 под предлогом подготовки к отмененным Всемирным играм дружбы. В сопредельной Челябинской области схожую процедуру приобретения дорогостоящих машин также пришлось свернуть под давлением общественности.

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