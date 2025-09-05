Фальшивый аукцион: мошенники придумали новый способ обмана покупателей авто

В 2025 году мошеннические методы стали еще более опасными для покупателей автомобилей. Одной из наиболее распространенных схем является фальшивый аукцион. Злоумышленники предлагают автомобили по крайне низким ценам, требуя предоплату через криптовалюту. После того как деньги поступают, мошенники исчезают, а покупатели остаются и без автомобиля, и без средств. Об этом РИАМО сообщил генеральный директор MIGTORG Александр Коротков

Мошенники также используют персональные данные граждан для фиктивного оформления ввоза автомобилей и получения льготного утилизационного сбора. Это может привести к неожиданным задолженностям, даже если человек не совершал никаких действий. Недавний случай в Москве, когда группа мошенников обманула 40 человек на сумму более 23 миллионов рублей, демонстрирует, насколько серьезной может быть угроза.

Существует еще одна опасная схема, когда мошенники предлагают автомобили, якобы полученные через «банковский конфискат» или «параллельный импорт». После внесения предоплаты автомобиль исчезает вместе с деньгами. Мошенники также используют технологии для изменения показателей пробега автомобилей, создавая ложное впечатление о низком износе машины. Использование фальшивых сервисных книжек и истории об «одном владельце» позволяет скрывать реальные проблемы с автомобилем. Это опасно для покупателя, который может приобрести машину, не подозревая о ее реальном состоянии.

Злоумышленники не ограничиваются только машинами. Они также создают фальшивые сайты, имитируя страховые компании, и предлагают оформить полис ОСАГО по сниженной цене. После того как покупатели вводят свои данные, мошенники получают доступ к их деньгам. В других случаях мошенники звонят клиентам автосервисов, представляясь сотрудниками, и требуют оплатить ненужные детали или услуги, чтобы увеличить свой доход.

Особую опасность представляют технологии глубоких подделок (deepfake), с помощью которых злоумышленники могут создавать фальшивые записи голоса владельца автомобиля. Это дает возможность имитировать подтверждения сделок или кредитных обязательств, что представляет серьезную угрозу для безопасности покупателя.

«Мошенники продолжают развивать новые методы обмана, и защита от них требует повышенной бдительности и осведомленности. Необходимо всегда проверять информацию о продавце, не переводить деньги до подписания договора и получения автомобиля, а также обращаться только к проверенным дилерам», — отметил Коротков.