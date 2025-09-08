«Ездит по ушам»: метро в Петербурге негативно влияет на слух жителей

Метро в Петербурге создает угрозы для слуха пассажиров и жителей

Жители Санкт-Петербурга жалуются в соцсетях на шум от метро: шум от поездов плохо воздействует на слух, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Читатели паблика «Новости Купчино» летом 2025 года обратили внимание на уровень грохота на фиолетовой линии метрополитена. Используя мобильные приложения, неравнодушные граждане зарегистрировали максимальные показатели в 92 дБ. Это существенно выходит за рамки разрешенных санитарно-гигиенических норм, зафиксированных на отметке в 75 дБА в соответствии с требованиями СанПиН N 30, датированными 16 октября 2020 года.

«После каждой поездки голова раскалывается, в ушах звенит. Неужели нельзя что-то сделать?» — написал житель города Сергей.

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области журналистам заявили, что инструментальные замеры, выполняются исключительно в ходе контрольных проверок и производственного надзора, реализуемого работниками метрополитена.

Последняя плановая инспекция, состоявшаяся в апреле 2024 года, не зафиксировала каких-либо превышений установленных нормативов.