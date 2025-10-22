Эстония на месяц продлила запрет на полеты в приграничной зоне РФ и Латвии

Эстонские власти решили пролонгировать на месяц ограничение на полеты в приграничных с Россией и Латвией зонах на малой высоте до 1 километра, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе управления воздушным движением Эстонии.

Первоначально ограничение было введено 19 сентября, затем его действие было расширено до 30 сентября, а впоследствии — до 23 октября. Оно применялось в вечернее и ночное время.

В настоящее время запрет на полеты в приграничной зоне снова продлили. На этот раз до 19 ноября всем видам авиации, включая дроны, запрещено находиться в указанных районах без особого согласования с полицией или пограничниками.

Временной период действия запрета также был скорректирован. В период до 25 октября он действует с 07:00 до 20:00 по московскому времени, а с 26 октября по 19 ноября — с 08:00 до 21:00 по московскому времени.

«Ограничение не распространяется на полеты беспилотников, принадлежащих органам полиции или пограничной службы, на высоте чуть более 100 м», — уточнил источник.

Диспетчерские службы уведомили всех пользователей воздушного пространства Эстонии об этих изменениях.

Ранее правительство Эстонии заблокировало проезд по дороге, частично идущей по территории России.

