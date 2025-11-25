Еще в одном городе РФ могут запретить мигрантам работать в такси

По словам Виноградовой, Екатеринбург является единственным регионом в Уральском федеральном округе, где до сих пор не разработан законодательный акт, запрещающий трудовую деятельность мигрантов в такси. Виноградова считает, что это могло бы способствовать повышению уровня безопасности и чувства защищенности, особенно для женщин, пользующихся услугами такси в позднее время суток. Она подчеркнула, что значительная часть преступлений с участием такси связана именно с мигрантами.

При этом кандидат в мэры не исключает возможности работы мигрантов в такси, но при условии прохождения ими тщательной проверки и многочисленных испытаний. Она заявила, что только те водители, которые в полной мере прошли все этапы оформления документов, получили водительское удостоверение, успешно сдали экзамены, приобрели опыт вождения в РФ в соответствии с российскими правилами дорожного движения и не имеют в своей истории ДТП, могут считаться достаточно надежными и безопасными.

Летом 2025 в Северной столице предложили ограничить работу мигрантов в такси. По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марины Шишкиной, это сделает город безопаснее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.