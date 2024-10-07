Еще одну «Иволгу 4.0» запустили на МЦД-4

ЦППК продолжает обновление подвижного состава — на четвертый Московский центральный диаметр вышла еще одна «Иволга 4.0». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поезда «Иволга» специально созданы для перевозок пассажиров в динамичных условиях мегаполиса. Всего на четырех диаметрах эксплуатируется 75 поездов этого семейства.

«Иволги» различных модификаций — базовый подвижной состав МЦД. Они составляют уже около 85% от всех отечественных поездов на диаметральных маршрутах. И их количество увеличивается.

Так, в прошлом месяце мы совместно с Дептрансом Москвы заменили составы на маршруте МЦД-3 от Зеленограда-Крюково до Ипподрома на «Иволги», а теперь два поезда самой современной, четвертой серии уже перевозят пассажиров на МЦД-4», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Особенностью «Иволги 4.0» является третья дверь в каждом промежуточном вагоне, что ускоряет посадку и высадку пассажиров и, в свою очередь, является важным преимуществом в условиях интенсивного городского движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.