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Еще 32 «вафельницы» появится на перекрестках в Москве

На столичных перекрестках в текущем году нанесут еще 32 разметки-«вафельницы». Благодаря этому решению места с интенсивным движением разгрузятся, снизится риск их запирания, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

«Вафельницы» появятся на таких перекрестках, как Пятницкое шоссе — 1-й Митинский переулок, Алтуфьевское шоссе — улица Хачатуряна, улица Маршала Полубоярова — Привольная улица, Георгиевский проспект — Кутузовское шоссе — улица Радио.

Вафельная разметка означает зону, на которую автомобилю нельзя выезжать, если впереди образовался затор. Остановка на ней более 5 сек. считается нарушением ПДД. Дорожные камеры четко фиксируют происходящее в районе «вафельных» перекрестков.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что такие разметки помогают разгружать перекрестки, в результате движение становится на 15-20% интенсивнее.

На сегодняшний день «вафельная» разметка появилась уже почти на 350 столичных перекрестках. Движение в городе делают безопаснее по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее в Дептрансе отметили, что на МКАД стало безопаснее. Число погибших в ДТП упало на 40%.