Электрокары BMW впервые опередили Tesla по продажам в Европе

В июле немецкие электрокары BMW впервые в истории смогли догнать Tesla по продажам на европейском рынке, сообщает АБН24 со ссылкой на агентство Bloomberg.

Продажи BMW в Европе выросли на треть и составили 14,8 тысяч автомобилей, а у Tesla уменьшились на 16%, до 14,5 тысяч. Разница относительно небольшая (всего около 300 автомобилей), и Tesla продолжает удерживать первое место про продажам за год.

В целом в середине лета европейцы зарегистрировали в собственность всего 139 тысяч новых электромобилей. Этот показатель на 6% меньше прошлогоднего в том же месяце. Эксперты Bloomberg сочли такой показатель тенденцией к общему снижению спроса на электрокары в Европе. Это может быть связано с приостановкой выплат субсидий в Германии и Швеции, допускают специалисты.

Ранее у Tesla и BMW возникли трудности при продажах машин: из-за дефекта, который может приводить к короткому замыканию, в США изъяли более 700 тысяч «немцев».