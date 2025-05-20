Электродиванокат проехался по улицам Москвы

сегодня в 17:46

Baza: подростки в Москве соорудили средство передвижения из дивана и самокатов

Подростки собрали из выброшенного дивана и самокатов электродиванокат. На таком устройстве они прокатились по Москве, сообщает Baza .

Необычное средство передвижения заметили жильцы домов на Пулковской улице. По словам очевидцев, кто-то из их соседей выкинул диван, на который положили глаз подростки.

Дети поставили мебель на два самоката. Затем они посадили на получившийся электродиванокат свою подругу и других знакомых.

На таком интересном устройстве ребята прокатились по району. Их даже успели запечатлеть на видео. На опубликованных кадрах видно, как ребята передвигаются по двору на собранном транспорте.

Ранее пользователей самокатов «Яндекса» предупредили о штрафе за неправильную парковку. Его размер составляет 500 рублей.